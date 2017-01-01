WTA Brisbane: Live le Italiane. Live dettagliato Errani e Schiavone

Sara Errani classe 1987, n.49 del mondo
Questi i risultati delle giocatrici italiane impegnate nel torneo WTA Premier di Brisbane ($1.000.000, hard).
WTA Premier Brisbane – Hard
1T Mchale – Errani (1-4) ore 03:00
WTA Brisbane
Christina Mchale
6
6
Sara Errani
3
3
Vincitore: C. MCHALE
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Mchale
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
S. Errani
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
C. Mchale
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
S. Errani
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Errani
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
C. Mchale
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
S. Errani
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
S. Errani
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
C. Mchale
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
S. Errani
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
C. Mchale
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
S. Errani
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Mchale – Errani
May 11, 1992 Birthday: Apr 29, 1987
24 years Age: 29 years
United States United States Country: Italy Italy
45 Current rank: 49
24 (Aug 27, 2012) Highest rank: 5 (Aug 26, 2013)
450 Total matches: 746
$2 828 206 Prize money: $12 736 385
1 225 Points: 1 155
Right-handed Plays: Right-handed
TDQ Krunic – Schiavone (0-1) ore 03:00
WTA Brisbane
Aleksandra Krunic
6
6
Francesca Schiavone [7]
1
2
Vincitore: A. KRUNIC
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Schiavone
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
A. Krunic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
F. Schiavone
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
df
40-A
0-1 → 1-1
A. Krunic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Schiavone
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
A. Krunic
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
4-1 → 5-1
F. Schiavone
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
1-1 → 2-1
A. Krunic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
F. Schiavone
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Krunic – Schiavone
Mar 15, 1993 Birthday: Jun 23, 1980
23 years Age: 36 years
Serbia Serbia Country: Italy Italy
144 Current rank: 103
62 (Jul 20, 2015) Highest rank: 4 (May 02, 2011)
393 Total matches: 921
$1 055 092 Prize money: $10 823 955
419 Points: 642
Right-handed Plays: Right-handed
7 commenti
Ahimè quest’anno ci sarà tanto da lavorare. Ma non dispero.
Forza Sara e forza Francesca!
Male tutte e due
22 errori non forzati di Sara nel primo set
Veramente?
Primo punto del 2017 della Errani : ace! Forse primo ace in carriera. Speriamo bene.
Sara parte bene…Ace! Wow!
Forza!