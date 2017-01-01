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WTA Brisbane: Live le Italiane. Live dettagliato Errani e Schiavone

01/01/2017 01:53 7 commenti
Sara Errani classe 1987, n.49 del mondo
Sara Errani classe 1987, n.49 del mondo

Questi i risultati delle giocatrici italiane impegnate nel torneo WTA Premier di Brisbane ($1.000.000, hard).

AUS WTA Premier Brisbane – Hard
1T Mchale USA – Errani ITA (1-4) ore 03:00

WTA Brisbane
Christina Mchale
6
6
Sara Errani
3
3
Vincitore: C. MCHALE
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Mchale USA – Errani ITA
May 11, 1992 Birthday: Apr 29, 1987
24 years Age: 29 years
United States United States Country: Italy Italy
45 Current rank: 49
24 (Aug 27, 2012) Highest rank: 5 (Aug 26, 2013)
450 Total matches: 746
$2 828 206 Prize money: $12 736 385
1 225 Points: 1 155
Right-handed Plays: Right-handed


TDQ Krunic SRB – Schiavone ITA (0-1) ore 03:00

WTA Brisbane
Aleksandra Krunic
6
6
Francesca Schiavone [7]
1
2
Vincitore: A. KRUNIC
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Krunic SRB – Schiavone ITA
Mar 15, 1993 Birthday: Jun 23, 1980
23 years Age: 36 years
Serbia Serbia Country: Italy Italy
144 Current rank: 103
62 (Jul 20, 2015) Highest rank: 4 (May 02, 2011)
393 Total matches: 921
$1 055 092 Prize money: $10 823 955
419 Points: 642
Right-handed Plays: Right-handed

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7 commenti

Silviuzz (Guest) 01-01-2017 04:16

Ahimè quest’anno ci sarà tanto da lavorare. Ma non dispero.
Forza Sara e forza Francesca!

 7
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Daniele (Guest) 01-01-2017 04:16

Male tutte e due

 6
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baki (Guest) 01-01-2017 03:56

22 errori non forzati di Sara nel primo set

 5
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Daniele (Guest) 01-01-2017 03:36

Veramente?

 4
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Miofibrilla (Guest) 01-01-2017 03:16

Primo punto del 2017 della Errani : ace! Forse primo ace in carriera. Speriamo bene.

 3
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Silviuzz (Guest) 01-01-2017 03:15

Sara parte bene…Ace! Wow!

 2
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Silviuzz (Guest) 01-01-2017 02:38

Forza!

 1
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