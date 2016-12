Esibizione Abu Dhabi: Quarto successo per Rafael Nadal. Lo spagnolo è diventato il leader di vittorie nel torneo degli emirati (Video)

Rafael Nadal ha vinto questa mattina il Mubadala World Tennis Championship dopo aver battuto per 6-4 7-6(5) David Goffin, rivelazione del torneo dopo aver eliminato ieri il n.1 del mondo Andy Murray.

Nadal con questa vittoria ha conquistato per la quarta volta in carriera il torneo di Abu Dhabi.

Il terzo posto invece viene conquistato dal numero 1 del mondo Andy Murray, che ha sconfitto per 6-3 7-6(6) Milos Raonic.

Tutti i vincitori con i finalisti del torneo di Abu Dhabi

2009 Regno Unito Andy Murra b.y Spagna Rafael Nadal 6–4, 5–7, 6–3

2010 Spagna Rafael Nadal b. Svezia Robin Söderling 7–63, 7–5

2011 Spagna Rafael Nadal b. Svizzera Roger Federer 7–64, 7–63

2012 Serbia Novak Đoković b. Spagna David Ferrer 6-2, 6-1

2013 Serbia Novak Đoković b. Spagna Nicolás Almagro 64-7, 6-3, 6-4

2014 Serbia Novak Đoković b. Spagna David Ferrer 7-5, 6-2

2015 Regno Unito Andy Murray b. Serbia Novak Đoković Walkover

2016 Spagna Rafael Nadal b. Canada Milos Raonic 7-62, 6-3