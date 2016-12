ATP Chennai: Il Main Draw. Marin Cilic è il n.1 del seeding

Non ci sono giocatori italiani nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Chennai in programma la prossima settimana.

ATP Chennai 250 | Cemento | $447.480

(1) Cilic, Marin vs Bye

Qualifier vs Elias, Gastao

Monteiro, Thiago vs Medvedev, Daniil

Albot, Radu vs (8) Lu, Yen-Hsun

(3) Ramos-Vinolas, Albert vs Bye

Darcis, Steve vs Qualifier

Dzumhur, Damir vs Sela, Dudi

Qualifier vs (6) Coric, Borna

(5) Paire, Benoit vs Kravchuk, Konstantin

(WC) Ramanathan, Ramkumar vs Qualifier

Bedene, Aljaz vs Garcia-Lopez, Guillermo

Bye vs (4) Klizan, Martin

(7) Youzhny, Mikhail vs (WC) Myneni, Saketh

Olivo, Renzo vs (WC) Ruud, Casper

Dutra Silva, Rogerio vs Lajovic, Dusan

Bye vs (2) Bautista Agut, Roberto