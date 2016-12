Risentimento muscolare all’ileocostale per Matteo Donati

Dalla pagina ufficiale di Matteo Donati apprendiamo dell’infortunio avuto dal giovane italiano che ha dato forfait per le qualificazioni del torneo ATP 250 di Chennai.

“Guardiamo positivo e consideriamolo non il primo acciacco della nuova stagione, ma l’ultimo intoppo di un anno complicato: ha un piccolo risentimento muscolare all’ileocostale. In via precauzione, quindi, si è deciso di saltare le quali a Chennai per essere in perfette condizioni a Melbourne. Ciao ciao 2016, non ci mancherai!”