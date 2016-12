WTA Auckland: Il Main Draw. Serena e Venus Williams sono le prime due teste di serie.

WTA Auckland International | Cemento | $250.000

(1) Williams, Serena vs Parmentier, Pauline

Qualifier vs Brengle, Madison

Qualifier vs Lucic-Baroni, Mirjana

(WC) Erakovic, Marina vs (7) Ostapenko, Jelena

(4) Strycova, Barbora vs Qualifier

Safarova, Lucie vs Allertova, Denisa

Nara, Kurumi vs (WC) Lottner, Antonia

Davis, Lauren vs (5) Bertens, Kiki

(6) Pavlyuchenkova, Anastasia vs Goerges, Julia

Broady, Naomi vs Kovinic, Danka

Qualifier vs Lepchenko, Varvara

Gibbs, Nicole vs (3) Wozniacki, Caroline

(8) Konjuh, Ana vs Flipkens, Kirsten

Wickmayer, Yanina vs Larsson, Johanna

Beck, Annika vs Osaka, Naomi

(WC) Lewis, Jade vs (2) Williams, Venus