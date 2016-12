WTA Brisbane: Il Tabellone Principale. Vinci e Errani al via

Roberta Vinci e Sara Errani saranno ai nastri di partenza nel tabellone principale del torneo WTA Premier di Brisbane.

La Vinci sfiderà l’ucraina Tsurenko invece per la Errani ci sarà la sfida con l’americana Mchale.

WTA Brisbane Premier | Cemento | $1.000.000

(1) Kerber, Angelique vs Bye

Qualifier vs (WC) Barty, Ashleigh

Rogers, Shelby vs Bouchard, Eugenie

Puig, Monica vs (6) Svitolina, Elina

(3) Pliskova, Karolina vs Putintseva, Yulia

Qualifier vs (WC) Vekic, Donna

Makarova, Ekaterina vs Doi, Misaki

Tsurenko, Lesia vs (8) Vinci, Roberta

(5) Kuznetsova, Svetlana vs Chirico, Louisa

Qualifier vs Qualifier

Begu, Irina-Camelia vs Kasatkina, Daria

Stosur, Samantha vs (4) Muguruza, Garbiñe

(7) Vesnina, Elena vs Cornet, Alizé

Mchale, Christina vs Errani, Sara

Siegemund, Laura vs Zhang, Shuai

Bye vs (2) Cibulkova, Dominika