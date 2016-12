Ciao Campione! Omaggio a Lorenzo Bertollini

Stanotte, in un grave incidente stradale a Roma, ha perso la vita il nostro atleta Lorenzo BERTOLLINI.

Lorenzo aveva solo 18 anni ed era il punto di riferimento della nostra squadra agonistica di tennis di terza categoria.

Affranti per questa prematura perdita, ci stringiamo al dolore della famiglia e ringraziamo tutti i circoli sportivi, gli atleti, i compagni di squadra e gli istruttori che in queste ore stanno dimostrando tutto il loro affetto alla famiglia e al nostro circolo”, con queste parole pubblicate sulla pagina Facebook, il Forum Roma Sport Center, circolo romano, ha dato il triste annuncio della scomparsa di Lorenzo Bertollini, ragazzo di appena 18 anni deceduto in un incidente stradale avvenuto lo scorso 28 dicembre nei pressi del Quartaccio.

Il ragazzo si trovava in macchina con un amico quando, in prossimità di un incrocio, è avvenuto l’impatto con un’altra vettura: Lorenzo si è spento pochi istanti dopo il trasporto al Policlinico Gemelli mentre l’amico sta lottando in questi istanti per restare in vita.

Il sogno di Lorenzo? Giocare un torneo internazionale, magari insieme a Roger Federer e Novak Djokovic, i suoi idoli.

La sua carriera agonistica è iniziata nel mese di marzo: da NC, Lorenzo si è spinto sino alla finale in un torneo di Quarta Categoria, scalando la graduatoria nazionale a grandi falcate. Nella seconda metà dell’anno, da 4.1 ha vinto il torneo di conclusione di 4ª categoria di un torneo Open organizzato proprio dal suo circolo.

Ovviamente, i risultati tennistici passano in secondo piano in circostanze come questa.

Lo staff di LiveTennis è vicino alla famiglia del giovane Lorenzo.