ATP Chennai: Risultati Primo Turno Quali. Eliminati tutti gli azzurri

Questi i risultati con il Live dettagliato dal torneo ATP 250 di Chennai.

Dopo il forfait di Matteo Donati per problemi fisici, sono usciti di scena all’esordio Marco Cecchinato, Alessandro Bega e Federico Gaio che non hanno raccolto nemmeno un set nei tre incontri disputati.

ATP Chennai Nikola Mektic Nikola Mektic 6 6 Federico Gaio [7] Federico Gaio [7] 3 0 Vincitore: N. MEKTIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 N. Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 N. Mektic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 N. Mektic 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Mektic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 N. Mektic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 N. Mektic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Gaio 15-0 15-30 15-40 1-2 → 2-2 N. Mektic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 F. Gaio 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Mektic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3 Aces 20 Double Faults 274% 1st Serve % 68%24/37 (65%) 1st Serve Points Won 16/30 (53%)10/13 (77%) 2nd Serve Points Won 2/14 (14%)3/4 (75%) Break Points Saved 3/8 (38%)8 Service Games Played 714/30 (47%) 1st Return Points Won 13/37 (35%)12/14 (86%) 2nd Return Points Won 3/13 (23%)5/8 (63%) Break Points Won 1/4 (25%)7 Return Games Played 834/50 (68%) Total Service Points Won 18/44 (41%)26/44 (59%) Total Return Points Won 16/50 (32%)60/94 (64%) Total Points Won 34/94 (36%)

328 Ranking 175

28 Age 24

N/A Birthplace Faenza, Italy

N/A Residence Faenza, Italy

N/A Height 5’11″ (180 cm)

N/A Weight 185 lbs (84 kg)

N/A Plays Right-Handed

N/A Turned Pro 2009

1/2 Year to Date Win/Loss 0/1

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$354,196 Career Prize Money $200,380

ATP Chennai Yuki Bhambri Yuki Bhambri 7 6 Marco Cecchinato [8] Marco Cecchinato [8] 5 1 Vincitore: Y. BHAMBRI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Y. Bhambri 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Y. Bhambri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Y. Bhambri 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Y. Bhambri 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 df 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Y. Bhambri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Y. Bhambri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 3-4 → 3-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Y. Bhambri 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Y. Bhambri 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Y. Bhambri 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2 Aces 04 Double Faults 350% 1st Serve % 54%20/27 (74%) 1st Serve Points Won 18/30 (60%)17/27 (63%) 2nd Serve Points Won 10/26 (38%)7/8 (88%) Break Points Saved 1/6 (17%)9 Service Games Played 1012/30 (40%) 1st Return Points Won 7/27 (26%)16/26 (62%) 2nd Return Points Won 10/27 (37%)5/6 (83%) Break Points Won 1/8 (13%)10 Return Games Played 937/54 (69%) Total Service Points Won 28/56 (50%)28/56 (50%) Total Return Points Won 17/54 (31%)65/110 (59%) Total Points Won 45/110 (41%)

532 Ranking 187

24 Age 24

New Delhi, India Birthplace Palermo, Italy

Bradenton, Florida Residence Palermo, Italy

6’0″ (182 cm) Height 6’1″ (185 cm)

170 lbs (77 kg) Weight 171 lbs (77 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2008 Turned Pro 2010

0/3 Year to Date Win/Loss 3/10

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$399,478 Career Prize Money $548,622

ATP Chennai Marco Trungelliti [4] Marco Trungelliti [4] 6 6 Alessandro Bega Alessandro Bega 0 4 Vincitore: M. TRUNGELLITI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Bega 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 5-4 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 5-2 → 5-3 A. Bega 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 A. Bega 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Bega 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Bega 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-0 → 6-0 A. Bega 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-0 → 4-0 A. Bega 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Bega 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4 Aces 11 Double Faults 263% 1st Serve % 57%22/31 (71%) 1st Serve Points Won 15/28 (54%)11/18 (61%) 2nd Serve Points Won 8/21 (38%)2/3 (67%) Break Points Saved 1/6 (17%)8 Service Games Played 813/28 (46%) 1st Return Points Won 9/31 (29%)13/21 (62%) 2nd Return Points Won 7/18 (39%)5/6 (83%) Break Points Won 1/3 (33%)8 Return Games Played 833/49 (67%) Total Service Points Won 23/49 (47%)26/49 (53%) Total Return Points Won 16/49 (33%)59/98 (60%) Total Points Won 39/98 (40%)

146 Ranking 309

26 Age 25

Santiago del Estero, Argentina Birthplace Cernusco sul Naviglio, Italy

Buenos Aires, Argentina Residence Gernusco Sul Naviglio, Italy

5’10″ (177 cm) Height 5’8″ (172 cm)

172 lbs (78 kg) Weight 150 lbs (68 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2008 Turned Pro N/A

2/4 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$385,226 Career Prize Money $93,106

ATP Chennai 250 | Cemento | $447.480 – 1° Turno Quali

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 2:30 pm)

1. [2] Nicolas Kicker vs [WC] Sasi Kumar Mukund



ATP Chennai Nicolas Kicker [2] Nicolas Kicker [2] 6 6 7 Sasi Kumar Mukund Sasi Kumar Mukund 7 3 5 Vincitore: N. KICKER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 N. Kicker 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 S. Kumar Mukund 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Kumar Mukund 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Kumar Mukund 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Kicker 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 S. Kumar Mukund 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 N. Kicker 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Kumar Mukund 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 N. Kicker 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Kumar Mukund 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Kicker 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Kumar Mukund 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 N. Kicker 0-15 15-15 30-30 ace 40-30 4-2 → 5-2 S. Kumar Mukund 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Kumar Mukund 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Kumar Mukund 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 N. Kicker 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 ace 4*-6 5-6* ace 6-6 → 6-7 N. Kicker 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-6 → 6-6 S. Kumar Mukund 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-5 → 5-5 S. Kumar Mukund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Kumar Mukund 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 3-4 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Kumar Mukund 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Kicker 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Kumar Mukund 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Kumar Mukund 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Prajnesh Gunneswaran vs [6] Hiroki Moriya



ATP Chennai Prajnesh Gunneswaran Prajnesh Gunneswaran 6 6 Hiroki Moriya [6] Hiroki Moriya [6] 2 3 Vincitore: P. GUNNESWARAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Gunneswaran 30-0 40-0 5-3 → 6-3 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 P. Gunneswaran 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 P. Gunneswaran 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 P. Gunneswaran 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 P. Gunneswaran 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 H. Moriya 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 P. Gunneswaran 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 P. Gunneswaran 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 H. Moriya 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 P. Gunneswaran 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 H. Moriya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 P. Gunneswaran 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 2:30 pm)

1. [1] Hyeon Chung vs Miljan Zekic



ATP Chennai Hyeon Chung [1] Hyeon Chung [1] 6 6 Miljan Zekic Miljan Zekic 1 3 Vincitore: H. CHUNG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Chung 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Zekic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 H. Chung 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Zekic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 H. Chung 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Zekic 15-0 ace 30-0 40-0 3-0 → 3-1 H. Chung 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Zekic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Zekic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 H. Chung 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 M. Zekic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 3-1 → 4-1 H. Chung 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Zekic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 H. Chung 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Zekic 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

2. [PR] Jurgen Melzer vs [5] Steven Diez



ATP Chennai Jurgen Melzer Jurgen Melzer 6 6 Steven Diez [5] Steven Diez [5] 1 1 Vincitore: J. MELZER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Melzer 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-1 → 6-1 S. Diez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 ace 5-0 → 5-1 J. Melzer 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 S. Diez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 J. Melzer 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 S. Diez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Melzer 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Diez 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 J. Melzer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 S. Diez 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 J. Melzer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Diez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Melzer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Diez 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

