ATP Doha: Risultati Primo Turno Quali. Giannessi al turno decisivo. Out Fabbiano, Vanni e Giustino

Questi i risultati con il Live dettagliato dal torneo ATP 250 di Doha.

Alessandro Giannessi conquista il turno decisivo.

Alessandro, numero 128 Atp e quarta testa di serie, ha superato per 62 61 la wild card di casa Mousa Shanan Zayed, numero 2077 del ranking mondiale, ed ora sfiderà il bosniaco Mirza Basic.

ATP Doha Mousa Shanan Zayed Mousa Shanan Zayed 2 1 Alessandro Giannessi [7] Alessandro Giannessi [7] 6 6 Vincitore: A. GIANNESSI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-5 → 1-6 M. Shanan Zayed 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Shanan Zayed 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. Giannessi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Shanan Zayed 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Shanan Zayed 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Shanan Zayed 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 A. Giannessi 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 M. Shanan Zayed 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-2 → 1-2 A. Giannessi 0-0

0 Aces 43 Double Faults 273% 1st Serve % 61%18/36 (50%) 1st Serve Points Won 25/25 (100%)2/13 (15%) 2nd Serve Points Won 6/16 (38%)6/11 (55%) Break Points Saved 0/1 (0%)7 Service Games Played 80/25 (0%) 1st Return Points Won 18/36 (50%)10/16 (63%) 2nd Return Points Won 11/13 (85%)1/1 (100%) Break Points Won 5/11 (45%)8 Return Games Played 720/49 (41%) Total Service Points Won 31/41 (76%)10/41 (24%) Total Return Points Won 29/49 (59%)30/90 (33%) Total Points Won 60/90 (67%)

2077 Ranking 128

22 Age 26

N/A Birthplace La Spezia, Italy

N/A Residence La Spezia, Italy

N/A Height 6’1″ (185 cm)

N/A Weight 180 lbs (81 kg)

N/A Plays Left-Handed

N/A Turned Pro N/A

0/0 Year to Date Win/Loss 1/1

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$38,806 Career Prize Money $423,719

Escono di scena invece Thomas Fabbiano battuto per 67(3) 63 61 dal francese Vincent Millot, numero 143 del ranking mondiale, Lorenzo Giustino, numero 213 Atp, che ha ceduto per 57 75 64 al veterano ceco Radek Stepanek e Luca Vanni, numero 157 Atp, sconfitto per 61 75 dal georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 94 Atp e prima testa di serie delle quali.

ATP Doha Thomas Fabbiano [4] Thomas Fabbiano [4] 7 3 1 Vincent Millot Vincent Millot 6 6 6 Vincitore: V. MILLOT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 V. Millot 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-4 → 1-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 ace 0-4 → 1-4 V. Millot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 V. Millot 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Millot 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-5 → 3-6 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 V. Millot 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 V. Millot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 V. Millot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-2 → 0-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 V. Millot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 ace 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 V. Millot 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 V. Millot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 V. Millot 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 V. Millot 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 V. Millot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 V. Millot 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

2 Aces 54 Double Faults 368% 1st Serve % 55%40/65 (62%) 1st Serve Points Won 33/47 (70%)13/31 (42%) 2nd Serve Points Won 23/39 (59%)2/8 (25%) Break Points Saved 0/2 (0%)14 Service Games Played 1414/47 (30%) 1st Return Points Won 25/65 (38%)16/39 (41%) 2nd Return Points Won 18/31 (58%)2/2 (100%) Break Points Won 6/8 (75%)14 Return Games Played 1453/96 (55%) Total Service Points Won 56/86 (65%)30/86 (35%) Total Return Points Won 43/96 (45%)83/182 (46%) Total Points Won 99/182 (54%)

124 Ranking 143

27 Age 30

Grottaglie, Italy Birthplace Montpellier, France

Rome, Italy Residence Dijon, France

5’8″ (172 cm) Height 5’8″ (172 cm)

154 lbs (70 kg) Weight 165 lbs (75 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

2005 Turned Pro 2007

5/10 Year to Date Win/Loss 3/4

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$619,381 Career Prize Money $711,862

ATP Doha Nikoloz Basilashvili [1] Nikoloz Basilashvili [1] 6 7 Luca Vanni Luca Vanni 1 5 Vincitore: N. BASILASHVILI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 5-5 → 6-5 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Vanni 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 4-5 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-3 → 2-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-2 → 1-3 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Basilashvili 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 L. Vanni 15-15 ace 15-30 15-40 4-1 → 5-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-1 → 4-1 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Vanni 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1 Aces 63 Double Faults 270% 1st Serve % 63%28/40 (70%) 1st Serve Points Won 24/37 (65%)11/17 (65%) 2nd Serve Points Won 7/22 (32%)2/3 (67%) Break Points Saved 5/9 (56%)10 Service Games Played 913/37 (35%) 1st Return Points Won 12/40 (30%)15/22 (68%) 2nd Return Points Won 6/17 (35%)4/9 (44%) Break Points Won 1/3 (33%)9 Return Games Played 1039/57 (68%) Total Service Points Won 31/59 (53%)28/59 (47%) Total Return Points Won 18/57 (32%)67/116 (58%) Total Points Won 49/116 (42%)

94 Ranking 157

24 Age 31

Tbilisi, Georgia Birthplace Castel del Piano, Italy

Tbilisi, Georgia Residence Foiano della Chiana, Italy

6’1″ (185 cm) Height 6’6″ (198 cm)

174 lbs (79 kg) Weight 207 lbs (94 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2008 Turned Pro N/A

8/10 Year to Date Win/Loss 1/5

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$650,320 Career Prize Money $483,438

ATP Doha Radek Stepanek [2] Radek Stepanek [2] 5 7 6 Lorenzo Giustino Lorenzo Giustino 7 5 4 Vincitore: R. STEPANEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Stepanek 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 R. Stepanek 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-3 → 4-3 R. Stepanek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 R. Stepanek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 R. Stepanek 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 L. Giustino 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Stepanek 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 R. Stepanek 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 L. Giustino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 R. Stepanek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 R. Stepanek 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-4 → 2-4 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Stepanek 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-3 → 1-3 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 0-2 → 0-3 R. Stepanek 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 L. Giustino 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Stepanek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A 5-6 → 5-7 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Stepanek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Stepanek 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 R. Stepanek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 R. Stepanek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 R. Stepanek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

6 Aces 78 Double Faults 461% 1st Serve % 58%49/65 (75%) 1st Serve Points Won 41/65 (63%)13/41 (32%) 2nd Serve Points Won 22/48 (46%)3/9 (33%) Break Points Saved 7/14 (50%)17 Service Games Played 1724/65 (37%) 1st Return Points Won 16/65 (25%)26/48 (54%) 2nd Return Points Won 28/41 (68%)7/14 (50%) Break Points Won 6/9 (67%)17 Return Games Played 1762/106 (58%) Total Service Points Won 63/113 (56%)50/113 (44%) Total Return Points Won 44/106 (42%)112/219 (51%) Total Points Won 107/219 (49%)

107 Ranking 213

38 Age 25

Karvina, Czech Republic Birthplace Naples, Italy

Monte-Carlo, Monaco Residence Naples, Italy

6’1″ (185 cm) Height 6’0″ (182 cm)

167 lbs (75 kg) Weight 176 lbs (80 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

1996 Turned Pro N/A

10/10 Year to Date Win/Loss 0/1

0 Year to Date Titles 0

5 Career Titles 0

$11,225,282 Career Prize Money $182,839

ATP Doha 250 | Cemento | $1.237.190 – 1° Turno Quali

Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

2. [3] Marco Chiudinelli vs Mirza Basic



ATP Doha Marco Chiudinelli [3] Marco Chiudinelli [3] 4 6 1 Mirza Basic Mirza Basic 6 0 6 Vincitore: M. BASIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 M. Chiudinelli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 M. Basic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-4 → 1-5 M. Chiudinelli 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 M. Basic 15-0 40-0 30-0 0-3 → 0-4 M. Chiudinelli 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 M. Basic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 M. Chiudinelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Basic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-0 → 6-0 M. Chiudinelli 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 M. Basic 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 M. Chiudinelli 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Basic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Chiudinelli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Basic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Chiudinelli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 M. Basic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Chiudinelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Basic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Chiudinelli 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Basic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Chiudinelli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Basic 0-15 df 0-30 df 0-40 0-1 → 1-1 M. Chiudinelli 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Enrique Lopez-Perez vs [5] Evgeny Donskoy



ATP Doha Enrique Lopez-Perez Enrique Lopez-Perez 6 6 Evgeny Donskoy [5] Evgeny Donskoy [5] 4 4 Vincitore: E. LOPEZ-PEREZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Lopez-Perez 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 E. Donskoy 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 E. Lopez-Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 4-3 → 5-3 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-2 → 4-3 E. Lopez-Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 E. Lopez-Perez 15-0 30-0 ace 2-1 → 3-1 E. Donskoy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 1-1 → 2-1 E. Lopez-Perez 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Lopez-Perez 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 E. Donskoy 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 E. Lopez-Perez 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 E. Donskoy 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 E. Lopez-Perez 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Donskoy 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 E. Lopez-Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 E. Donskoy 30-0 30-15 df 40-15 2-0 → 2-1 E. Lopez-Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df ace 1-0 → 2-0 E. Donskoy 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. [WC] Jabor Mohammed Ali Mutawa vs [8] Vasek Pospisil



ATP Doha Jabor Mohammed Ali Mutawa Jabor Mohammed Ali Mutawa 2 2 Vasek Pospisil [8] Vasek Pospisil [8] 6 6 Vincitore: V. POSPISIL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Mohammed Ali Mutawa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 V. Pospisil 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 J. Mohammed Ali Mutawa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-4 → 1-5 V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-3 → 1-4 J. Mohammed Ali Mutawa 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-3 → 1-3 V. Pospisil 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 0-3 J. Mohammed Ali Mutawa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Mohammed Ali Mutawa 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-5 → 2-6 V. Pospisil 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 2-5 J. Mohammed Ali Mutawa 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-3 → 2-4 V. Pospisil 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Mohammed Ali Mutawa 0-15 0-30 0-40 df df 2-1 → 2-2 V. Pospisil 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Mohammed Ali Mutawa 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 4 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

2. Mohamed Safwat vs [6] Taro Daniel