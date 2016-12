Fantasy WTA Tennis 2017: almeno 1.250 euro di premi in denaro!

La stagione tennistica femminile inizierà in Australia con un torneo a Brisbane. Con questo inizierà anche il Fantasy WTA Tennis 2017 di Zweeler. Con soli 7 euro potrai goderti tutta la stagione del tennis WTA e provare a portarti a casa il primo premio di 200 euro.

Fantasy WTA Tennis 2017 inizierà domenica 1 gennaio 2017 alle 4:00. Avrai a disposizione un budget di 275 miloni di euro per comprare 20 tenniste che secondo te otterranno il maggior numero di punti nel Fantasy WTA Tennis 2017.

Puoi ottenere punti con le tue squadre in base ai risultati delle tuoe tenniste in tutti i tornei che contano per questo gioco. Puoi ottenere punti per ogni turno superato. Esempio: quando hai scelto Serena Williams nella tua squadra e lei viene eliminata nelle semifinali degli Australian Open (Grand Slam), otterrai i seguenti punti: 2, 3, 4, 5, 7, 9 = 30. Quando invece vince il torneo lei riceverà questi punti: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 15 = 60.

Novità!! Road to US Open: Trasforma 2.50 euro in 2.500 Euro!

Clicca qui per saperne di più su quest’evento!

Inoltre, Zweeler organizza un Fantasy ATP Tennis 2017 che partirà l’8 gennaio alle 4:00 con un montepremi pari a 2.500 euro.

Il gioco costa 10 euro a squadra e inizierà con un ammontare garantito di 2.500 euro in premi. Il 1° premio è di 300 euro.

Puoi vincere con i tuoi amici, colleghi e familiari 105 euro nella classifica sottoleghe (50, 25, 15, 10, 5 euro).

Fai clic qui per registrarti il prima possibile!