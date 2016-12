ATP Chennai: Tabellone di Qualificazione. Subito derby tra Gaio e Donati

Ci sarà subito un derby italiano nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Chennai in programma da domani.

Matteo Donati e Federico Gaio si affronteranno al primo ostacolo. Al via anche Marco Cecchinato e Alessandro Bega.

ATP Chennai 250 | Cemento | $447.480

(1) Chung, Hyeon vs Zekic, Miljan

(PR) Melzer, Jurgen vs (5) Diez, Steven

(2) Kicker, Nicolas vs (WC) Mukund, Sasi Kumar

(WC) Bhambri, Yuki vs (8) Cecchinato, Marco

(3) Kovalik, Jozef vs Skugor, Franko

Gunneswaran, Prajnesh vs (6) Moriya, Hiroki

(4) Trungelliti, Marco vs Bega, Alessandro

Donati, Matteo vs (7) Gaio, Federico

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 2:30 pm)

1. [2] Nicolas Kicker vs [WC] Sasi Kumar Mukund

2. [WC] Yuki Bhambri vs [8] Marco Cecchinato

3. Prajnesh Gunneswaran vs [6] Hiroki Moriya

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 2:30 pm)

1. [1] Hyeon Chung vs Miljan Zekic

2. [PR] Jurgen Melzer vs [5] Steven Diez

3. [3] Jozef Kovalik vs Franko Skugor

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 2:30 pm)

1. [4] Marco Trungelliti vs Alessandro Bega

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 2:30 pm)

1. Matteo Donati vs [7] Federico Gaio