Carlos Moya non sarà presente a Brisbane con Nadal ma solo negli appuntamenti più importanti dell’anno

Rafael Nadal ha dichiarato che Carlos Moya non sarà presente nel torneo ATP 250 di Brisbane in programma la prossima settimana, ma si unirà a lui e lo zio Toni, nei giorni precedenti l’Australian Open.

E’ risaputo che Moya non ama viaggiare molte settimane all’anno a causa delle condizioni di salute del padre.

Per Rafa non è un problema però questa sitazione. Moya sarà presente agli appuntamenti più importanti dell’anno, mentre in altri tornei, Nadal sarà accompagnato da Zio Toni o da Francis Roig.