WTA Shenzhen e Auckland: Tabellone Qualificazioni. Hibino e Ozaki guidano il seeding

Nessuna presenza italiana nelle qualificazioni dei tornei WTA International di Shenzhen e Auckland.

WTA Auckland International | Cemento | $250.000

(1) Hibino, Nao vs Ninomiya, Makoto

Cako, Jacqueline vs Soylu, Ipek

(WC) Hourigan, Paige Mary vs Rodionova, Arina

Kato, Miyu vs (7) Kulichkova, Elizaveta

(2) Linette, Magda vs Barthel, Mona

(WC) Carswell, Joanna vs (WC) Williams, Claudia

Aoyama, Shuko vs Razzano, Virginie

(WC) Routliffe, Erin vs (8) Jakupovic, Dalila

(3) Minella, Mandy vs Abanda, Francoise

Stefkova, Barbora vs Goncalves, Paula Cristina

Martincova, Tereza vs Robson, Laura

Pella, Catalina vs (5) Soler-Espinosa, Sílvia

(4) Maria, Tatjana vs Loeb, Jamie

Glushko, Julia vs Yang, Zhaoxuan

Galfi, Dalma vs Blinkova, Anna

Dabrowski, Gabriela vs (6) Townsend, Taylor

WTA Shenzhen International | Cemento | $750.000

(1) Ozaki, Risa vs Pivovarova, Anastasia

Shinikova, Isabella vs (8) Chang, Kai-Chen

(2) Sorribes Tormo, Sara vs Jabeur, Ons

Liu, Fangzhou vs (5) Han, Xinyun

(3) Tig, Patricia Maria vs Stojanovic, Nina

(WC) Tang, Qianhui vs (7) Bogdan, Ana

(4) Alexandrova, Ekaterina vs Komardina, Anastasiya

(WC) Xu, Yifan vs (6) Voegele, Stefanie