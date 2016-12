Il tennis nel 2017: sarà rivoluzione o continuità?

Il nuovo anno è alle porte e già il circuito scalda i motori: come ogni anno che arriva si preannunciano cambiamenti, formule che vengono testate, round robin che vengono inseriti nei primi tornei dell’anno, introduzione del let come discriminante da tenere in assoluta considerazione nello svolgersi di un set, il killer point, parziali da portare a casa al meglio dei 7 giochi, montepremi che vanno sempre più sue e arrivo di nuove generazioni che sembrano poter spazzare via quelle più vecchie. Come ogni anno quindi sembra cambiare tutto ma poi alla fine di ogni stagione la sensazione è esattamente la stessa, ossia che non sia cambiato nulla.

Anche il 2017 in tal senso non fa eccezione e probabilmente porterà con sé la conferma che le rivoluzioni nascono dalle piccole cose. Prendiamo ad esempio la Coppa Davis: da quanti anni sentiamo dire che la formula è vecchia, obsoleta e necessita un bel refresh? In questi anni, in realtà però cosa è cambiato nella Coppa Davis? Poco o nulla che dir si voglia.

I circuiti ATP e WTA muovono milioni di dollari, utenti e fans: come si potrebbe pensare a cambiamenti repentini e dirompenti? Meglio procedere con assoluta prudenza quindi, testare piccole modifiche in appuntamenti non di primissimo piano e provare a svilupparle una volta incontrato il favore di atleti e appassionati. Il bello di uno sport unico come il tennis d’altronde sta nel giusto bilanciamento fra tradizione e correre al passo coi tempi: ricordate quando il bianco era d’obbligo a Wimbledon? Bene, siamo sicuri che nonostante certe tradizioni continuino a rimanere in piedi all’All England Club, in realtà proprio tali usanze non siano state nel tempo stravolte e travolte dalle novità? E chi di voi potrebbe dire che non sia giusto così?

Proviamo a fare un gioco allora: cosa cambierà più di ogni altra cosa nel 2017? Regole? Calendari? Classifiche e ranking?

Io provo a giocarmi proprio quest’ultima opzione, sicuro che molti dei protagonisti degli ultimi 10 anni proprio nel 2017 vedranno cambiare il loro status, magari facendo spazio a quei giovani rampanti che da dietro spingono e scalpitano (ammesso che questi si impegnino al 100% in tale scalata e non perdano troppo tempo in lanci di racchette qua e là). Ci ritroveremo a fine 2017 per bilanci e nuovi propositi per l’anno che verrà: i cambiamenti sembreranno a chi troppi e a chi pochi, magari chi cambierà sarà proprio il gruppo degli attori principali impegnati in questo meraviglioso film.

Alessandro Orecchio