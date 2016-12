Daria Gavrilova ed il sogno di strappare un Selfie a Roger Federer

Daria Gavrilova, dopo un 2016 in cui ha raggiunto la posizione n.25 della classifica WTA, vuole continuare a far bene anche nell’anno a venire. L’australiana, attualmente a Perth per disputare la Hopman Cup, ha un sogno: strappare un selfie a Roger Federer, che tra l’altro si è allenato nella città australiana davanti a migliaia di spettatori.

“Mi agito quando mi saluta perchè è ancora un idolo per me. Non ho una foto con lui e spero di sfruttare l’Hopman Cup per farne una”, ha commentato Daria, che giocherà per l’Australia al fianco di Nick Kyrgios.

Proprio sul rapporto con il connazionale, Gavrilova ha dichiarato, con un sorriso “L’anno scorso era un bravo ragazzo, vedremo come sarà quest’anno”.

Sull’Hopman Cup: “È una manifestazione divertente. Lo scorso anno ho avuto alcuni momenti difficili in questo torneo ma Nick mi ha sempre aiutato e mi è stato vicino. È stato inoltre molto comprensivo ed è questo ciò che più ho apprezzato da parte sua”.

Lorenzo Carini