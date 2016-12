La strana wild card a Donna Vekic

Donna Vekic, 20 anni e n.101 WTA, ha ricevuto una wild card per il tabellone principale del torneo WTA di Brisbane, in programma la prossima settimana.

L’accordo è stato trovato fra la Federazione Australiana e Lawrence Frankopan, agente di Stan Wawrinka, fidanzato della tennista croata e uno dei principali favoriti per la conquista del torneo maschile.

Per “ringraziare” Tennis Australia di questo invito, Frankopan ha comunicato che, in futuro, una tennista australiana riceverà una WC per un torneo organizzato dal suo ente, Frankopan’s StarWing.

Questa manovra è piuttosto inusuale ai giorni nostri ed il direttore del torneo di Brisbane, Geoff Quinlan, ha dichiarato come Donna Vekic non sia stata usata come ‘esca’ per portare Stan Wawrinka al Brisbane International. “Non è stato così. Frankopan possiede alcuni tornei molti importanti in Europa e questo accordo va a beneficio delle nostre giocatrici, che potranno provare qualche torneo all’estero”, ha commentato Quinlan.

Lorenzo Carini