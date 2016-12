WTA Brisbane: Tabellone di Qualificazione. Francesca Schiavone al via

C’è Francesca Schiavone nelle qualificazioni del torneo WTA Premier di Brisbane ($1.000.000, hard).

L’azzurra, classe 1980, sfiderà all’esordio la giapponese Ayumi Morita, classe 1990.

Tabellone di Qualificazione

(1) Bondarenko, Kateryna vs Sramkova, Rebecca

Tomova, Viktoriya vs Kostova, Elitsa

(WC) Fourlis, Jaimee vs Muhammad, Asia

Sasnovich, Aliaksandra vs (5) Falconi, Irina

(2) Dodin, Oceane vs Krunic, Aleksandra

Cabrera, Lizette vs Boserup, Julia

Brady, Jennifer vs Mertens, Elise

Morita, Ayumi vs (7) Schiavone, Francesca

(3) Hsieh, Su-Wei vs Haas, Barbara

Mattek-Sands, Bethanie vs Jang, Su Jeong

Pervak, Ksenia vs Vickery, Sachia

(WC) Tomic, Sara vs (6) Kozlova, Kateryna

(4) Witthoeft, Carina vs Fett, Jana

(WC) Bains, Naiktha vs Rodionova, Anastasia

Zlochova, Zuzana vs Martínez Sánchez, María José

(WC) Aiava, Destanee vs (8) Crawford, Samantha

Show Court 1 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Lizette Cabrera vs Julia Boserup

2. Bethanie Mattek-Sands vs Su Jeong Jang

3. Ayumi Morita vs [7] Francesca Schiavone

4. [WC] Naiktha Bains vs Anastasia Rodionova

Show Court 2 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Kateryna Bondarenko vs Rebecca Sramkova

2. Aliaksandra Sasnovich vs [5] Irina Falconi

3. Ksenia Pervak vs Sachia Vickery

4. Zuzana Zlochova vs María José Martínez Sánchez

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Oceane Dodin vs Aleksandra Krunic

2. [WC] Sara Tomic vs [6] Kateryna Kozlova

3. [WC] Destanee Aiava vs [8] Samantha Crawford

4. [3] Su-Wei Hsieh vs Barbara Haas

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Viktoriya Tomova vs Elitsa Kostova

2. [WC] Jaimee Fourlis vs Asia Muhammad

3. Jennifer Brady vs Elise Mertens

4. [4] Carina Witthoeft vs Jana Fett