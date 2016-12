Roger Federer si allena alla Perth Arena (Video dell’allenamento completo)

Roger Federer si è allenato questa mattina a Perth, pronto a partecipare alla Hopman Cup 2017.

Lo svizzero farà coppia con Belinda Bencic nella manifestazione che si terrà tra il 1 e il 7 gennaio 2017. Tantissimo pubblico presente oggi all’appuntamento a porte aperte nella Perth Arena.

Erano circa 8 mila le persone presenti.

Meanwhile in Perth, @rogerfederer's first practice session is under way. And you're all invited… #HopmanCup https://t.co/u0hi8QdemA

— Australian Open (@AustralianOpen) 29 dicembre 2016