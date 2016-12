Ana Ivanovic si ritira per colpa di problemi fisici

Ana Ivanovic tramite Facebook ha annunciato il ritiro dal tennis professionistico.

La serba ha dichiarato: “Purtroppo i miei problemi fisici mi impediscono di tornare ad allenarmi con regolarità. Il mio polso dolorante non potrà più tornare a posto e permettermi di giocare ad alti livelli. E così ho deciso di fermarmi qua. Non c’è altro da fare. E’ stata una decisione difficile, ma resta tanto da celebrare e va bene così. Cari amici e tifosi, vi chiedo di non essere tristi, ma di restare ottimisti e restarmi vicini. Voglio manifestare il mio amore e il grandissimo grazie ad ognuno di voi.

Mi sono tolta grandi soddisfazoni nel tennis, ma è il momento di guardare avanti. Sarò ambasciatrice dello sport e del vivere in modo sano”.

La Ivanovic, visibilmente emozionata, ha voluto anche ringraziare tutti i fan per il sostegno e l’amore dimostrato in tutti questi anni.

Ana ha dichiarato che una nuova fase della tua vita inizia con delle nuove sfide, anche nel campo della moda.

Agli US Open la sua ultima partita nel circuito maggiore quando si fermò all’esordio, battuta da Denisa Allertova.

To my dear supporters…. pic.twitter.com/9ycCamNela — Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) 28 dicembre 2016

La carriera

Nel 2008 al Roland Garros Ana supera in semifinale la connazionale Jankovic 6-4, 3-6, 6-4, conquistando la sua seconda finale consecutiva Slam, e con i punti acquisiti a soli 20 anni è la prima serba e la settima più giovane tennista a diventare la numero 1 del ranking WTA.

La conferma che la posizione raggiunta sia meritata arriva dopo due giorni, quando Ana si aggiudica il Roland Garros, suo primo e unico titolo del Grand Slam, battendo in finale Dinara Safina per 6-4, 6-3.

Nel gennaio 2008 fu sconfitta in finale dell’Australian Open da Maria Sharapova per 75 63 e poi nel 2007 perse al Roland Garros sempre in finale contro Justine Henin.

Sono quindi tre le finali Slam raggiunte in carriera, con il successo parigino del 2008.