La città di Francavilla ospiterà una tappa del circuito challenger nel prossimo mese di aprile

Nel prossimo mese di Aprile ci sarà un nuovo torneo italiano nel circuito challenger.

La città di Francavilla infatti ospiterà una tappa del circuito challenger. L’evento si disputerà al Circolo Tennis di Francavilla.

Il direttore del torneo Luca Del Federico insieme al presidente della Mef Tennis Events (società organizzatrice) Marcello Marchesini, sono riusciti a strappare questa tappa a una nutrita concorrenza. “Possiamo dire che è ufficiale. Questo torneo si aggiungerà agli altri 15/20 eventi che ci saranno in Italia nel 2017″, ha esordito Marchesini. “Ci sono 140 di questi tornei in tutto il mondo; nella settimana che si disputerà la tappa di Francavilla, in Europa ce ne saranno al massimo due. Ci sarà un montepremi molto importante e si assegneranno dei punti importantissimi per la classifica mondiale”.

La superficie sarà la terra rossa ed il montepremi di 75 mila dollari.

Il Circolo Tennis Francavilla è dotato di cinque campi in terra battuta, uno dei quali con una tribuna da circa 450 posti.