Del Potro supera Ferrer in due set nell’esibizione a Buenos Aires

Juan Martin del Potro ha sconfitto David Ferrer per 7-6, 6-3 nella partita di esibizione che si è disputata ieri sera a Buenos Aires.

Il risultato è stato l’aspetto meno importante della serata. Il pubblico argentino infatti è stato il vero protagonista dell’avvenimento cantando e tifando per il campione sudamericano per tutta la durata dell’esibizione.

Questa sera si ripete l’evento ma in quel di Mar del Plata.

Victoria para @delpotrojuan por 7-6 6-3 ante Ferrer! Mañana la revancha en Mar del Plata! pic.twitter.com/PQshe5HY1p — HV Delpo (@HinchadaDelpo) 28 dicembre 2016