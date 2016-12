Hopman Cup: Cambia il sistema di punteggio nel doppio misto

Nel 2017, la Hopman Cup cambierà format rispetto alle precedenti edizioni e adotterà il sistema ‘Fast4Tennis’ negli incontri di doppio misto, che potrebbe risultare decisivi in diverse sfide.

Le partite saranno al meglio dei tre set, senza il let al servizio, senza vantaggio (punto secco sul 40-40), vince il set chi arriva per primo a quattro giochi e sul 3-3 si gioca un tiebreak (si aggiudica il tiebreak la coppia che arriva per prima a 5 punti).

Quest’anno parteciperanno alla competizione, in programma la prossima settimana a Perth, anche Roger Federer e Nick Kyrgios, che giocheranno insieme a Belinda Bencic e Daria Gavrilova.

Lorenzo Carini