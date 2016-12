Madison Keys salta gli Australian Open e annuncia il ritorno con Lindsay Davenport

Madison Keys ha annunciato sul suo profilo Twitter che salterà il primo torneo dello Slam del 2017, l’Australian Open.

Madison è stata operata in artroscopia al polso sinistro dopo le WTA Finals, e non si sente ancora pronta per un torneo così importante.

Un’altra notizia importante e che la Keys verrà seguita nuovamente da Lindsay Daveport che nel 2017 seguirà proprio Madison.

Alla fine del 2015 la Keys ruppe il rapporto dopo un anno di collaborazione.