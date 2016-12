Nicolás Massú premiato come una delle figure sportive più influenti del Cile : “Sono stati fatti grandi progressi negli ultimi anni, con giocatori molto giovani”

Nicolás Massú, capitano della squadra cilena di Coppa Davis, è stato premiato come una delle figure sportive più influenti del Cile: nella stessa occasione, l’ex-tennista è apparso molto motivato in vista delle prossime sfide che attendono la nazionale ed ha poi speso alcune parole in merito al suo bagaglio in qualità di commissario tecnico. “Sono stati fatti grandi progressi negli ultimi anni, con giocatori molto giovani; inoltre, siamo riusciti ad arrivare a giocarci la qualificazione al World Group contro il Canada”, ha detto Massú che, per mezzo degli incarichi ricoperti, nell’arco degli ultimi tre anni ha contribuito profondamente al ringiovanimento del tennis del proprio paese.

“Mi sento pieno di energie ed ho grande motivazione in vista della sfida che disputeremo a Santo Domingo. Giocheremo su superficie rapida, farà molto caldo e dovremo quindi ideare un buon piano, così come sperare che non capitino infortuni”, ha dichiarato Nicolás, vincitore della medaglia d’oro in singolare e nel doppio maschile ai Giochi Olimpici di Atene nel 2004.

Edoardo Gamacchio