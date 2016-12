Destanee Aiava la prima giocatrice classe 2000 a giocare in un main draw slam “È da quando ho cinque anni che sognavo di giocare in uno Slam”

Destanee Aiava, come sappiamo, ha ricevuto una wild card per il tabellone principale degli Australian Open e sarà la prima giocatrice classe 2000 a disputare un incontro in un main draw dello Slam.

Numero 388 al mondo, la 16enne è una assidua frequentatrice del circuito ITF e a gennaio potrà provare la grande emozione di debuttare in uno Slam: il tutto sarà possibile grazie alla vittoria di qualche settimana fa ai Campionati Australiani U18.

Destanee sarà al via anche all’esibizione di Kooyong, con Sorana Cirstea, Sabine Lisicki e Qiang Wang, stella emergente del tennis cinese.

“Mi piacerebbe diventare come Serena Williams, la mia preferita. È da quando ho cinque anni che sognavo di giocare in uno Slam”, ha commentato.

Lorenzo Carini