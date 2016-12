Australian Open: La wild card a Sam Groth

Regalo di Natale anticipato per Sam Groth. Il tennista australiano, reduce dagli Australian Open Playoff, ha ricevuto una wild card per il tabellone principale del primo Slam stagionale.

Groth, ex n.53 ATP nell’agosto 2015, è attualmente in 180esima posizione a causa di numerosi infortuni che lo hanno colpito negli ultimi dodici mesi.

In carriera, ha vinto quattro titoli Challenger (ultimo successo quest’anno a Las Vegas).

“Dopo l’intervento al piede al quale mi sottoposto a fine 2015 mi sono chiesto come sarebbe andato il 2016 e sono abbastanza soddisfatto.

La stagione è terminata nel migliore dei modi, con un successo a Las Vegas ed altri buoni risultati. Sto ritrovando, pian piano, fiducia e forma ideale”, ha commentato Sam Groth

“Devo ringraziare la Federazione Australiana per avermi dato l’opportunità di giocare il mio torneo preferito. Ho sempre amato giocare davanti a tanto pubblico e ai miei famigliari; sarà stupendo anche scendere in campo con i propri supporters sulle tribune”, ha concluso Groth,

Dopo aver assegnato la wild card a Groth, è intervenuto Wally Masur, amministratore delegato di Tennis Australia: “Dopo un inizio di stagione difficile, Sam si è ripreso e sta combattendo per trovare la sua forma migliore.

E’ stato molto importante anche in Coppa Davis; è un vero uomo di squadra, quasi un jolly per noi. Spero che possa sfruttare al meglio l’opportunità che gli è stata data”.

Ricordiamo che, oltre a Groth, hanno ricevuto una wild card anche Istomin, Jasika, Halys e Mmoh. Restano ancora tre inviti da assegnare.

Lorenzo Carini