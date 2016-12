Petra Kvitova rapinata nella sua abitazione. La ceca è stata ferita alla mano sinistra. La ceca rassicura “Ora i medici valuteranno l’entità del problema alla mano. Mi fido di loro e credo che andrà tutto bene. il peggio è passato”

Arriva purtroppo una bruttissima notizia per Petra Kvitova.

La tennista ceca, dopo aver dato forfait nella giornata di ieri alla Hopman Cup, ha subito questa mattina una rapina nella propria abitazione ferendosi alla mano sinistra dopo una colluttazione con un bandito che era entrato in casa con una scusa (dichiarando di essere un impiegato della società elettrica).

Dal quotidiano Rozhlas si apprende che Petra, attualmente ricoverata in ospedale, potrebbe nei prossimi giorni sottoporsi ad un intervento chirurgico perché le ferite da taglio pare abbiano hanno lacerato i tendini della mano sinistra (al momento ci sono dei controlli da parte dei medici per capire l’entità del danno recato).

Dichiara il portavoce di Petra: “Si è trattato di un crimine aleatorio. Non era lei l’obiettivo dell’aggressione. È stata ferita con un coltello ma non è in pericolo di vita e sta venendo curata in Ospedale”.

Petra ha rassicurato tutti su Facebook: “Grazie a tutti per i vostri messaggi e il supporto mostrato. Quello che mi è successo non è stato certo piacevole, ma è finita per fortuna.

Ora i medici valuteranno l’entità del problema alla mano. Mi fido di loro e credo che andrà tutto bene. il peggio è passato.”

La News del forfait alla Hopman Cup

Petra Kvitova non potrà inaugurare il proprio 2017 con la Hopman Cup, non avendo pienamente recuperato dalla frattura stress al piede destro che si era procurata alcune settimane fa. La riabilitazione sta procedendo più lentamente del previsto, pertanto la squadra ceca non potrà contare sulla sua punta di diamante in occasione della suddetta competizione. La Kvitova sarà sostituita da Lucie Hradecka, che scenderà in campo al fianco di Adam Pavlasek.

I due debutteranno come coppia contro gli Stati Uniti di Jack Sock e Coco Vandeweghe nel primo giorno della manifestazione, che è in programma dall’1 al 7 gennaio.

Edoardo Gamacchio