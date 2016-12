Rafael Nadal: “Nel tennis sono più importanti i Masters1000 o i Grand Slam, ma quello che ho vissuto alle Olimpiadi e le esperienze che ho condiviso con le altre persone sono i ricordi più felici che conserverò della mia carriera”

In occasione del Gala annuale che viene celebrato dal Comitato Olimpico Spagnolo, Rafa Nadal è stato uno tra i protagonisti assoluti.

Il nove-volte campione del Roland Garros, come riportato da Última Hora, ha avuto modo di eleggere le Olimpiadi come la migliore esperienza mai vissuta in carriera e, ancor prima, ha voluto indirizzare vari ringraziamenti: “Il nostro sport necessita di aiuto quotidiano nelle categorie inferiori, per poter continuare a lottare e riuscire a realizzare i sogni della nostra vita. Approfitto poi per congratularmi con tutti gli altri sportivi che, ogni giorno, competono. Grazie a tutti loro, oggi possiamo ritrovarci qui a gioire per i successi di Rio che, in quanto Olimpiadi, rappresentano la massima aspirazione per un atleta”.

Il tennista di Manacor poi ha riconosciuto che, nonostante questi non rappresentino una priorità per la maggior parte dei suoi colleghi, i Giochi Olimpici sono ad ora per lui il ricordo più prezioso durante l’intera carriera: “Nel tennis sono più importanti i Masters1000 o i Grand Slam, ma quello che ho vissuto alle Olimpiadi e le esperienze che ho condiviso con le altre persone sono i ricordi più felici che conserverò della mia carriera”, ha sottolineato Rafa.

Edoardo Gamacchio