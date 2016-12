Juan Martin Del Potro: “US Open 2009 e le Olimpiadi di Rio 2016 sono stati i momenti migliori della mia carriera”

Si continua a parlare della vittoria dell’Argentina in Coppa Davis e del protagonista assoluto di quel weekend croato, Juan Martin Del Potro.

L’argentino ha affermato che lo US Open 2009 e le Olimpiadi di Rio 2016 hanno rappresentato per lui i momenti migliori della carriera.

‘Delpo’, così chiamato dai suoi tifosi, ha inoltre definito lo Slam statunitense come il suo torneo preferito, i Caraibi come sua meta preferita al di fuori dell’Argentina e il cellulare come strumento essenziale della sua vita.

#RecuerdosdelaFinal El ping pong con @delpotrojuan en Zagreb: logro y torneo favoritos, el flan, famoso en su celular y lugar de vacaciones pic.twitter.com/q1tBuEDU2f — Copa Davis (@CopaDavis) 17 dicembre 2016

Lorenzo Carini