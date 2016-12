Nick Kyrgios: il 2017 sarà l’anno del boom?

Talento puro, un tennis potente ai limiti della norma, un servizio devastante e un carattere acchiappa non solo followers ma anche critiche: stiamo parlando di Nick Kyrgios, l’esponente della new bad generation che più rapidamente in alto è arrivato e che punta a un 2017 da redento protagonista.

Classe ’95, il tennista nativo di Canberra, ha a detta di tutti un potenziale da numero 1 al mondo, anello di congiunzione ideale fra la generazione dei Fab4 che lentamente va esaurendo il suo incredibile corso e i giocatori del futuro, quei baby talenti precocemente messisi in luce e che cercano di spuntarla nella giungla del circuito: lui, Kyrgios, ha espresso nell’ultimo biennio un tennis spettacolare (a tratti), dimostrando che se riesce a limitare alcuni aspetti del suo gioco e soprattutto del suo carattere, potrebbe davvero puntare a fare bottino pieno nei prossimi anni.

Ma quali sono questi aspetti da limare? Prevalentemente psicologici e non è assolutamente una sorpresa. Il finale di stagione è stato un dramma per Nick e i suoi tanti sostenitori: se è vero che le simpatie dei tifosi possono essere attirate dalle personalità forti e sopra le righe, è pur vero che le alte sfere dell’ATP non possono più tollerare taluni atteggiamenti frustranti e frustrati che non sono altro che un cattivo esempio per i tanti che si avvicinano al mondo dello sport.

La pantomima della partita con Mischa Zverev, la ridicola punizione, l’obbligo di frequentare uno psicologo, la sospensione dal circuito, la riduzione della pena per tornare giusto in tempo per il primo Major del 2017, quello casalingo di Melbourne: dopo l’affaire Wawrinka-Vekic-Kokkinakis sembrava che Kyrgios non potesse fare peggio e invece il giovane canguro è riuscito nell’ardua impresa. Nuovi propositi di pentimento fanno adesso capolino: ma siamo sicuro che stavolta siano sinceri e reali?

Senza di essi e senza quell’equilibrio mentale che a Kyrgios sembra proprio difettare sarà difficile che il 2017 sia il suo anno: dove potrà arrivare se perderà energie preziose in querelle extra circuito, imprecazioni in campo e atteggiamenti da sbruffone che sbandierano ai quattro venti il suo odio per il tennis? Poco lontano, è ovvio. Ma dove potrà invece arrivare Nick se metterà a posto tutti i rebus della sua testa? In alto, altissimo: ma basterà la possibilità di un futuro radioso per tenere a bada i propri demoni? Con il 2017 alle porte non resta altro che pazientare ancora un po’ per ottenere le attese risposte.

Alessandro Orecchio