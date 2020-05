Dal 4 maggio ripartono gli allenamenti per giocatori di prima e seconda categoria

Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Federazione Italiana Tennis ha reso noto che a partire da lunedì 4 maggio potranno riprendere gli allenamenti per tutti i giocatori di prima e seconda categoria. All’elenco saranno aggiunti anche i migliori prospetti nazionali under 16/under 14/under 12 e gli atleti di punta del tennis wheelchair. A ripartire saranno anche le sessioni d’allenamento per i praticanti di beach tennis e padel.

La FederTennis ha invitato tutti i tesserati coinvolti da questo nuovo provvedimento ad attenersi scrupolosamente alle norme anti-contagio, riproponendo loro il decalogo di regole da seguire sui campi. Tutti gli allenamenti si dovranno svolgere in strutture sportive a porte chiuse.