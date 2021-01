Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 4 gennaio)

Dopo una off-season più breve del solito, è pronta a ripartire l’attività internazionale per quanto concerne il circuito Juniores. La prossima settimana si disputeranno due tornei: in Germania, a Francoforte, si disputerà una manifestazione di Grado 4 mentre in Australia, a Traralgon, si giocherà un evento di Grado 5.

I primi italiani ad aprire il 2021 saranno Daniele Minighini ed Emma Valletta, impegnati rispettivamente nelle qualificazioni e nel tabellone principale del torneo tedesco.

J4 Francoforte (Germania – G4 – Cemento indoor)

Q: Daniele Minighini

J4 Francoforte (Germania – G4 – Cemento indoor)

MD: Emma Valletta