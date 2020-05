UTR Pro Match Series: Matteo Berrettini in campo dall’8 al 10 maggio a West Palm Beach

In Florida, nonostante l’emergenza Coronavirus, si continua a giocare a tennis nel rispetto delle norme anti-contagio: dopo le International Tennis Series di Bradenton, dall’8 al 10 maggio si terranno le UTR Pro Match Series in quel di West Palm Beach con la presenza di numerosi “big” del circuito internazionale.

E’ delle ultime ore, infatti, la notizia della partecipazione all’evento d’esibizione del “nostro” Matteo Berrettini: il tennista romano, attuale numero 8 del ranking ATP in singolare, si aggiunge a Reilly Opelka, Tommy Paul e Tennys Sandgren. Tutti gli incontri si disputeranno in un circolo privato e a porte chiuse, è assicurata la presenza di un arbitro ad ogni partita e, ovviamente, non ci saranno raccattapalle: tra un match e l’altro, saranno disinfettate le panchine.

Ci sarà anche una prova femminile delle UTR Pro Match Series: sui medesimi campi degli uomini, dal 22 al 24 maggio si affronteranno Ajla Tomljanovic, Danielle Collins, Amanda Anisimova ed Alison Riske.